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Брайант прокомментировал свой данк, который принёс победу «Лейкерс» в матче с «Уизардс»

Брайант прокомментировал свой данк, который принёс победу «Лейкерс» в матче с «Уизардс»
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Томас Брайант прокомментировал победный бросок, который он сделал на последних секундах матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (119:117). Брайант забил сверху с передачи звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Я знал, что, если у Леброна всё получится, я должен буду открыться под мяч. К счастью, всё пошло по этому сценарию, и я смог сделать лёгкий данк», — сказал Брайант на пресс-конференции.

Напомним, Леброн в матче с «Вашингтоном» набрал 33 очка, сделал семь подборов и девять результативных передач, став самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе Брайанта 16 очков.

Леброн Джеймс потренировался вместе с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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