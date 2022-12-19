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Кампаццо перешёл в «Црвену Звезду», но пока не сможет выступать в Евролиге

Кампаццо перешёл в «Црвену Звезду», но пока не сможет выступать в Евролиге
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Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды», сообщает BasketNews. При этом аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь своей команде в Евролиге, поскольку сербскому клубу запрещено заявлять новых игроков и тренеров.

Таким образом, Кампаццо сможет играть только в Адриатической лиге до снятия запрета.

Напомним, у сербского клуба есть просроченная кредиторская задолженность и он не предоставил лиге необходимую информацию о погашении.

Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и делал 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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