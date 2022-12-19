Йокич прокомментировал личный рекорд по подборам за матч в НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал личный рекорд по подборам за матч в Национальной баскетбольной ассоциации.



«По правде говоря, всё благодаря нашей защите и тому, что я оказывался в нужном месте, куда прилетал мяч. Я точно не пытался забирать все мячи подряд, охотиться за подборами. Всё получилось само по себе. Хотелось бы, чтобы так получалось в каждом матче», — приводит слова Николы Йокича ESPN.



Напомним, в матче с «Шарлотт Хорнетс» Йокич установил впечатляющее достижение, набрав 40 очков, совершив 27 подборов и отдав десять передач.



Этот трипл-дабл стал 81-м в карьере Йокича. Серб стал третьим игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл из не менее чем 40 очков, 25 подборов и 10 передач за игру. Ранее такого добивались легендарный Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.

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