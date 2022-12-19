Леброн Джеймс не знает, как травма Дэвиса повлияет на планы фронт-офиса «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не знает, как травма Энтони Дэвиса может повлиять на планы руководства клуба по усилению состава.



«Вопросы не ко мне. Я не имею ни малейшего понятия. Моя основная задача — приходить на тренировки, готовиться к матчам, работать, готовить своих партнёров к победе. Я играю в баскетбол. Я не сижу во фронт-офисе. Так что посмотрим», — приводит слова Леброна Джеймса Yahoo.



Напомним, Дэвис получил травму в матче с «Денвер Наггетс» (126:108). Самым результативным игроком этой встречи стал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея (23 очка, пять подборов, шесть передач).