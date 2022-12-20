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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл были признаны игроками недели в НБА.

Никола Йокич на минувшей неделе принял участие в трёх встречах — «Наггетс» одержали в этих матчах две победы. В них форвард команды из Денвера набирал в среднем 36,0 очка, совершал 17,3 подбора и 8,7 передачи.

Донован Митчелл вместе с «Кливленд Кавальерс» выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах защитник набирал в среднем 32,0 очка, совершал 3,3 подбора и реализовал 17 бросков из-за дуги.

«Денвер Наггетс» с 18 победами и 11 поражениями занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд Кавальерс» с 20 победами и 11 поражениями располагается на третьей строчке в турнирной таблице Востока.

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