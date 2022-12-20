42 очка и 10 подборов Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Нью-Орлеаном»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 128:119.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, набравший 37 очков, 18 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который заработал 31 очко, восемь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 42 очка, десять подборов и всего лишь одна передача. Также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса, который набрал 30 очков, семь подборов и три передачи.