42 очка и 10 подборов Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Нью-Орлеаном»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 128:119.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, набравший 37 очков, 18 подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который заработал 31 очко, восемь подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 42 очка, десять подборов и всего лишь одна передача. Также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса, который набрал 30 очков, семь подборов и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
119 : 128
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 37, Макколлум - 31, Уильямсон - 18, Мёрфи - 13, Джонс - 9, Эрнангомес - 5, Дэниэлс - 3, Маршалл - 3, Альварадо, Грэм, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Хэйс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Лопес - 30, Холидэй - 18, Коннотон - 11, Картер - 8, Аллен - 6, Боучэмп - 6, Портис - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора, Хилл
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