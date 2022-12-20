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Результаты всех матчей НБА 20 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 20 декабря, турнирная таблица
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20 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Кливленд Кавальерс» – «Юта Джаз» – 122:99
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» – 104:101 ОТ
«Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» – 126:125
«Оклахома-Сити Тандер» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 123:121
«Хьюстон Рокетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 105:124
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» – 119:128
«Миннесота Тимбервулвз» – «Даллас Маверикс» – 116:106
«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 130:104
«Сакраменто Кингз» – «Шарлотт Хорнетс» – 119:125

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА после этого игрового дня.

Турнирная таблица НБА
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