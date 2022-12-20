Аарон Роджерс назвал лучшего баскетболиста в истории

Самый ценный игрок НФЛ-2020 Аарон Роджерс поделился мыслями о лучшем баскетболисте в истории. По мнению Роджерса, им является Майкл Джордан.



«Я не сказал «величайший». Я сказал «лучший» – Майкл Джордан. Леброн Джеймс? Я вырос, наблюдая за Майком. Это моё мнение», — сказал Роджерс в интервью на канале Serge Ibaka в YouTube.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Также он выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: