Руди Гобер подарил по $ 50 более 450 сотрудникам арены, где играет «Миннесота»
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Более 450 сотрудников «Таргет-центра» [арена, где проводит матчи «Миннесота Тимбервулвз»] получили приятный подарок от центрового «Миннесоты» Руди Гобера. В качестве презента Гобер вручил им открытку с автографом и $ 50. Подарок был сделан в качестве жеста благодарности. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Джон Кравчински.
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона Гобер принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 0,9 передачи. В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота» встречалась с клубом «Даллас Маверикс» и победила со счётом 116:106.
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