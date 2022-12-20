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Аналитик НБА объяснил, почему «Лейкерс» стоило обменять Энтони Дэвиса

Аналитик НБА объяснил, почему «Лейкерс» стоило обменять Энтони Дэвиса
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Аналитик НБА Брэд Бодкин выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следовало бы обменять форварда Энтони Дэвиса, пока он был на пике своей игры. По мнению эксперта, Дэвис может больше никогда не выйти на тот уровень, который был у него до получения травмы.

«Я не инсайдер и понятия не имею, действительно ли «Лейкерс» пытались обменять Дэвиса во время его стремительного роста. Но я сомневаюсь в этом. Думаю, об этом стало бы известно. Такие новости в наши дни не остаются в тайне. Я, конечно, не единственный, кто сомневается в его способности играть долгое время без травм. Возможно, его ценность не так высока, как я думал, даже когда он на мгновение стал лучшим игроком лиги.

Но я уверен, если бы «Лейкерс» были должным образом мотивированы, то можно было бы заключить хорошую, надёжную сделку, которая подготовила бы их к эре после Леброна. А что сейчас? Дэвис получил травму. Это должно было случиться. Шумиха от его недолгого доминирования снова сменилась реальностью — склонностью к повреждениям. В марте ему исполнится 30 лет, и в следующем сезоне он будет зарабатывать $ 40 млн, что ещё больше усложнит его обмен. Есть вероятность, что Дэвис уже никогда не будет так хорош, как в последний месяц», — цитирует Бодкина Fadeaway World.

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