Перкинс оценил перспективы «Лейкерс» при отсутствии травмированного Дэвиса

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» при отсутствии травмированного Энтони Дэвиса. Игрок получил повреждение голеностопа.



«Я действительно думаю, что с «Лейкерс» всё будет в порядке. Я правда так считаю. Полагаю, они смогут удержаться на плаву до тех пор, пока Дэвис не вернётся. Думаю, они находятся в лучшем положении, чем «Уорриорз», — сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.



Ранее сообщалось, что Дэвис рискует пропустить из-за травмы как минимум месяц. При этом не исключается, что восстановление займёт больше времени.

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Недавно Перкинс раскритиковал игру «Бостон Селтикс» и, в частности, действия лидера команды Джейсона Тейтума в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:123).