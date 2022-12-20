Стив Керр предположил, чем будут заниматься лидеры «Голден Стэйт» через 20 лет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр предположил, как сложится будущее лидеров команды Стефена Карри, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона через 20 лет, после того как игроки уже завершат профессиональную карьеру.

«Дрэймонд будет тренером в НБА. Сначала он отдохнёт от площадки, некоторое время будет работать на телевидении и добьётся огромного успеха. А потом ему станет скучно, ему будет не хватать соревновательной атмосферы, и он перейдёт на тренерскую работу.

Стеф станет игроком в гольф, а Клэй будет путешествовать по всему миру, и никто не сможет его найти», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

На данный момент «воины» занимают 11-е место в таблице Западной конференции.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: