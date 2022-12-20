Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр предположил, чем будут заниматься лидеры «Голден Стэйт» через 20 лет

Стив Керр предположил, чем будут заниматься лидеры «Голден Стэйт» через 20 лет
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр предположил, как сложится будущее лидеров команды Стефена Карри, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона через 20 лет, после того как игроки уже завершат профессиональную карьеру.

«Дрэймонд будет тренером в НБА. Сначала он отдохнёт от площадки, некоторое время будет работать на телевидении и добьётся огромного успеха. А потом ему станет скучно, ему будет не хватать соревновательной атмосферы, и он перейдёт на тренерскую работу.

Стеф станет игроком в гольф, а Клэй будет путешествовать по всему миру, и никто не сможет его найти», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

На данный момент «воины» занимают 11-е место в таблице Западной конференции.

Новость по теме
Карри: я мог пропустить четыре-шесть месяцев из-за операции

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022