Стив Керр предположил, чем будут заниматься лидеры «Голден Стэйт» через 20 лет
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр предположил, как сложится будущее лидеров команды Стефена Карри, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона через 20 лет, после того как игроки уже завершат профессиональную карьеру.
«Дрэймонд будет тренером в НБА. Сначала он отдохнёт от площадки, некоторое время будет работать на телевидении и добьётся огромного успеха. А потом ему станет скучно, ему будет не хватать соревновательной атмосферы, и он перейдёт на тренерскую работу.
Стеф станет игроком в гольф, а Клэй будет путешествовать по всему миру, и никто не сможет его найти», — приводит слова Керра Yahoo Sports.
На данный момент «воины» занимают 11-е место в таблице Западной конференции.
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