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Карри: я мог пропустить четыре-шесть месяцев из-за операции

Карри: я мог пропустить четыре-шесть месяцев из-за операции
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что испытал облегчение после того, как узнал, что избежал серьёзной травмы плеча и ему не потребуется хирургическое вмешательство.

«Исходя из того, что я знаю о разных травмах плеча, операции всегда можно избежать, и это прекрасные новости для меня. Мне нужно продолжать верить в процесс. Операция означала бы, что мне нужно пропустить четыре-шесть месяцев. Сейчас операция не нужна. Потребуется ли она по окончании сезона? Время покажет», — приводит слова Карри The Athletic.

Карри травмировался в третьей четверти матча с «Индианой Пэйсерс» (119:125). После этого лидер «Уорриорз» не смог продолжать матч. Карри пропустит от двух до четырёх недель.

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