Роуз рассказал, как он относится к роли запасного
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз высказался по поводу роли запасного в команде.
«Я усвоил простой урок: используй возможности на полную. Я всё ещё в НБА, и я здесь не для того, чтоб качать права и требовать стартового места. Я никогда не думал, что буду играть так долго, так что я доволен такой возможностью и постараюсь из неё выжать максимум», — приводит слова Роуза Fadeaway World.
В 2011 году Деррик Роуз стал самым молодым MVP НБА в истории.
В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона, в которых набирал в среднем за игру 6,3 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи.
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