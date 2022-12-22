Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Комментарии

В Астане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал УНИКС из Казани. Встреча закончилась уверенной победой гостей. Счёт матча — 41:79 (11:21, 8:12, 9:24, 13:22).

Самым результативным игроком в составе победителей был американский форвард Джален Рейнольдс. Он принёс своей команде 16 очков. Кроме того, он совершил девять подборов. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал центровой Дмитрий Гаврилов. В его активе 11 очков, четыре подбора и одна голевая передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с МБА. Встреча пройдёт в Казани 4 января. «Астана» следующий матч проведёт на выезде с «Минском». Он состоится 25 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
22 декабря 2022, четверг. 16:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
41 : 79
УНИКС
Казань, Россия
Астана: Аксёнов, Балашов, Вон, Гаврилов, Джонсон, Каныгин, Лиходей, Майдекин, Марчук, Марчук, Мурзагалиев, Щербак
УНИКС: Браун, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Ильницкий, Лабери, Мэйкон, Полстянов, Разумов, Рейнольдс, Ткаченко, Хантер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022