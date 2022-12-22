УНИКС на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

В Астане на стадионе «Велотрек Сарыарка» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал УНИКС из Казани. Встреча закончилась уверенной победой гостей. Счёт матча — 41:79 (11:21, 8:12, 9:24, 13:22).



Самым результативным игроком в составе победителей был американский форвард Джален Рейнольдс. Он принёс своей команде 16 очков. Кроме того, он совершил девять подборов. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал центровой Дмитрий Гаврилов. В его активе 11 очков, четыре подбора и одна голевая передача.



В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с МБА. Встреча пройдёт в Казани 4 января. «Астана» следующий матч проведёт на выезде с «Минском». Он состоится 25 декабря.