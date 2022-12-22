Гомельский назвал самые плодотворные годы, когда родились звёзды отечественного баскетбола

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал слова пользователя своего официального сайта о звёздных игроках, родившихся в один год. Пользователь обратил внимание, что в 1963 году родились такие баскетболисты, как Майкл Джордан, Карл Мэлоун, Чарльз Баркли, Хаким Оладжьювон и некоторые другие, написав, что это «неспроста».
«Могу продолжить аналогию в отечественном баскетболе. 1951 год рождения: А.Белов, Дворный, Милосердов, Ястребов, Жвигурс; 1959 год рождения: Хомичюс, Белостенный, Дерюгин, Грдзелидзе, Лындин; 1964 год рождения: Сабонис, Марчюленис, Волков, Тихоненко, Сокк, Миглиниекс и т.д. Так случается. И не только в баскетболе», — написал Гомельский.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
- 22 декабря 2022
-
18:52
-
18:18
-
18:10
-
17:26
-
15:52
-
14:33
-
12:48
-
11:53
-
10:46
-
09:54
-
09:18
-
08:36
-
06:21
-
06:05
-
01:04
-
01:00
-
00:03
- 21 декабря 2022
-
23:03
-
22:52
-
21:43
-
21:38
-
20:59
-
20:40
-
20:00
-
18:54
-
18:43
-
18:01
-
16:52
-
16:14
-
15:16
-
14:36
-
13:49
-
13:18
-
12:54
-
12:02