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Гомельский назвал самые плодотворные годы, когда родились звёзды отечественного баскетбола

Гомельский назвал самые плодотворные годы, когда родились звёзды отечественного баскетбола
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал слова пользователя своего официального сайта о звёздных игроках, родившихся в один год. Пользователь обратил внимание, что в 1963 году родились такие баскетболисты, как Майкл Джордан, Карл Мэлоун, Чарльз Баркли, Хаким Оладжьювон и некоторые другие, написав, что это «неспроста».

«Могу продолжить аналогию в отечественном баскетболе. 1951 год рождения: А.Белов, Дворный, Милосердов, Ястребов, Жвигурс; 1959 год рождения: Хомичюс, Белостенный, Дерюгин, Грдзелидзе, Лындин; 1964 год рождения: Сабонис, Марчюленис, Волков, Тихоненко, Сокк, Миглиниекс и т.д. Так случается. И не только в баскетболе», — написал Гомельский.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:

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