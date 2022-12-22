Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич: было важно обыграть «Самару» после того унижения, которое было в октябре

Лукич: было важно обыграть «Самару» после того унижения, которое было в октябре
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:60).

«Поздравляю своих ребят: они правильно поняли, насколько эта игра была важна для нас и для «Самары».

Нам было важно сделать этот шаг к попаданию в Топ-6, но также было важно обыграть «Самару» именно здесь, на ее площадке — после того унижения, которое было в Нижнем Новгороде в октябре, когда мы выглядели просто катастрофически. Не хочу сейчас искать оправданий тому поражению, но вот вам один только аргумент: как по-разному выглядит команда без разыгрывающего, как было в Нижнем, и с разыгрывающим.

Мы не ожидали сегодня от Ребича такой яркой игры, хотя это очень хороший и качественный разыгрывающий, который связал все нити нашей игры», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022