Лукич: было важно обыграть «Самару» после того унижения, которое было в октябре

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:60).



«Поздравляю своих ребят: они правильно поняли, насколько эта игра была важна для нас и для «Самары».



Нам было важно сделать этот шаг к попаданию в Топ-6, но также было важно обыграть «Самару» именно здесь, на ее площадке — после того унижения, которое было в Нижнем Новгороде в октябре, когда мы выглядели просто катастрофически. Не хочу сейчас искать оправданий тому поражению, но вот вам один только аргумент: как по-разному выглядит команда без разыгрывающего, как было в Нижнем, и с разыгрывающим.



Мы не ожидали сегодня от Ребича такой яркой игры, хотя это очень хороший и качественный разыгрывающий, который связал все нити нашей игры», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.