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Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с МБА

Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с МБА
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мыслями о предстоящем выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА.

«МБА – команда, которая играет в хороший баскетбол, на высоком уровне, команда, которая удивила многих. Мы подойдём к игре мотивированными. Это последний матч в нынешнем году, и мы хотим завершить год позитивно, продлить нашу победную серию», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, матч между МБА и ЦСКА состоится завтра, 23 декабря. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Армейцы сейчас лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА одержал 17 побед в 17 матчах. МБА занимает четвёртое место (12 побед – пять поражений).

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