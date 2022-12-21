Алексей Швед: МБА нас не остановит. Привет Андрею Лопатину!

Звёздный защитник московского ЦСКА Алексей Швед выразил уверенность, что победная серия команды не прервётся в предстоящем матче с МБА.
«Прервёт ли МБА нашу серию побед? Нет, не прервёт. Передаю пламенный привет Андрею Лопатину. Скоро встретимся!» — сказал баскетболист в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху».
Ранее форвард МБА Андрей Лопатин заявил, что его команде уже пора обыгрывать любых соперников, в том числе и команды из первой тройки.
Встреча между МБА и ЦСКА состоится 23 декабря. Начало матча запланировано на 20:00 мск. В настоящий момент армейцы уверенно лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе красно-синих 17 побед и ни одного поражения. МБА занимает четвёртое место (12 побед, 5 поражений).
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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