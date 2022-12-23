40 очков Макколлума принесли «Нью-Орлеану» победу над «Сан-Антонио»
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:117.
Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 16 очков, десять подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тре Джонса, который набрал 19 очков, два подбора и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 40, Валанчюнас - 16, Мёрфи - 15, Эрнангомес - 13, Джонс - 12, Альварадо - 9, Маршалл - 7, Грэм - 6, Хэйс - 6, Дэниэлс - 2, Ингрэм, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 23, Джонс - 19, Ричардсон - 14, Пёлтль - 13, Джонсон - 12, Васселл - 10, Брэнэм - 9, Коллинс - 6, Макдермотт - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Лэнгфорд - 2, Барлоу, Бэсси, Джонсон, Дьенг, Роби, Уэсли
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