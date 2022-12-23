40 очков Макколлума принесли «Нью-Орлеану» победу над «Сан-Антонио»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:117.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 16 очков, десять подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тре Джонса, который набрал 19 очков, два подбора и три передачи.