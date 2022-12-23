Стив Керр объяснил, почему хочет видеть Кевина Дюранта в сборной США на ОИ-2024

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и мужской сборной США по баскетболу Стив Керр признался, что хотел бы видеть лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта в составе команды на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Это было бы здорово. Скорее всего, этим вечером я отойду с Кевином в сторону, чтобы сделать ему приглашение в команду (смеётся). Этот парень является настоящим лидером сборной, который просто любит играть в баскетбол. Так что мы надеемся, что он продолжит карьеру в сборной», — приводит слова Керра USA TODAY.
Отметим, Дюрант является лучшим бомбардиром в истории мужской сборной США, и руководство федерации надеется, что Кевин будет играть в Париже, где он может стать первым четырёхкратным олимпийским чемпионом в баскетболе.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.
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