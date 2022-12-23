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Дуэйн Уэйд назвал двух игроков НБА, против которых ему было сложнее всего защищаться

Дуэйн Уэйд назвал двух игроков НБА, против которых ему было сложнее всего защищаться
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Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд назвал легендарных баскетболистов Рэя Аллена и Рипа Хэмилтона самыми сильными игроками, против которых ему приходилось защищаться.

«Отвечая на этот вопрос, я всегда называю таких парней, как Рэй Аллен и Рип Хэмилтон. Они очень хорошо двигаются по паркету, я ненавидел защищаться против этих парней, особенно против Рипа», — цитирует Уэйда Basketball Network.

Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА (2006, 2012 и 2013), 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В 2010 году он был признан самым ценным игроком Матча всех звёзд НБА.

Отметим, Дуэйн Уэйд и Рэй Аллен вместе играли за «Майами Хит» с 2012 по 2014 год.

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