Леброн отреагировал попадание Дуэйна Уэйда в список номинантов на включение в Зал славы
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на попадание бывшего товарища по команде Дуэйна Уэйда в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.
«Поздравляю моего брата Дуэйна с включением в список кандидатов Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита!» – написал Леброн.
Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА (2006, 2012 и 2013), 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В 2010 году был признан самым ценным игроком Матча всех звёзд НБА.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Ранее Джеймс назвал клуб НБА, матчи с которым занимают особое место в его сердце.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
01:00
-
00:49
-
00:47
-
00:25
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:20
-
22:56
-
22:21
-
22:08
-
21:45
-
20:53
-
20:53
-
20:21
-
19:55
-
19:52
-
19:34
-
18:52
-
18:18
-
18:10
-
17:26
-
15:52
-
14:33
-
12:48
-
11:53
-
10:46
-
09:54
-
09:18
-
08:36
-
06:21
-
06:05
-
01:04
-
01:00
-
00:03
- 21 декабря 2022
-
23:03
Партнерский контент