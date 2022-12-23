Леброн отреагировал попадание Дуэйна Уэйда в список номинантов на включение в Зал славы

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на попадание бывшего товарища по команде Дуэйна Уэйда в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.



«Поздравляю моего брата Дуэйна с включением в список кандидатов Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита!» – написал Леброн.

Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА (2006, 2012 и 2013), 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В 2010 году был признан самым ценным игроком Матча всех звёзд НБА.

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