ЦСКА повторил рекорд «Химок», начав сезон Единой лиги ВТБ с 18 побед
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В очередном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одержал победу над МБА. Таким образом, у армейцев 18 побед со старта сезона-2022/2023.
ЦСКА повторил рекорд подмосковных «Химок», которые также одержали 18 побед в начале чемпионата в сезоне-2013/2014. Абсолютный рекорд лиги принадлежит самим армейцам, которые в сезоне-2015/2016 одержали 19 побед подряд.
В следующих двух турах ЦСКА сыграет с «Енисеем» и «Нижним Новгородом». С красноярским клубом игра состоится 6 января. «Енисей» в текущем сезоне одержал четыре победы и потерпел 14 поражений.
ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Ближайший преследователь команды — казанский УНИКС, который одержал 16 побед и потерпел два поражения.
Новость по темеЦСКА оказался сильнее МБА в матче Единой лиги ВТБ
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