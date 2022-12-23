ЦСКА оказался сильнее МБА в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА обыграл столичную МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 92:75.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Никола Милутинов и Каспер Уэйр, набравшие по 18 очков. 16 очков набрал Алексей Швед.



В составе МБА 28 очков набрал Даниил Касаткин. 11 баллов на счету Макара Коновалова.



Следующий матч ЦСКА проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Енисея». МБА в следующем туре сыграет в Казани с местным УНИКСом. Встреча состоится 4 января.