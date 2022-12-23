ЦСКА оказался сильнее МБА в матче Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл столичную МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой гостей паркета со счётом 92:75.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Никола Милутинов и Каспер Уэйр, набравшие по 18 очков. 16 очков набрал Алексей Швед.
В составе МБА 28 очков набрал Даниил Касаткин. 11 баллов на счету Макара Коновалова.
Следующий матч ЦСКА проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Енисея». МБА в следующем туре сыграет в Казани с местным УНИКСом. Встреча состоится 4 января.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 декабря 2022, пятница. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
75 : 92
ЦСКА
Москва, Россия
МБА: Касаткин - 28, Коновалов - 11, Лопатин - 8, Якушин - 8, Валиев - 6, Воронов - 4, Голдырев - 2, Клюев - 2, Одиноков - 2, Тихоненко - 2, Шарапов - 2, Ремизов
ЦСКА: Милутинов - 18, Уэйр - 18, Швед - 16, Давидовац - 14, Астапкович - 6, Жан-Шарль - 6, Руженцев - 5, Мур - 4, Ухов - 3, Курбанов - 2, Десятников, Комолов
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