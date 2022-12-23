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Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с МБА

Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с МБА
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (92:75).

«В первую очередь хочу отдать должное МБА — в первой половине эта команда выглядела просто отлично. Где-то нам даже пришлось адаптироваться к их манере игры. В третьей четверти мы совершили ключевой рывок, и в концовке у меня уже была возможность выпустить игроков, которые получали меньше времени», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч ЦСКА проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Енисея». МБА в следующем туре сыграет в Казани с местным УНИКСом. Встреча состоится 4 января.

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