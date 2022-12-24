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44 очка Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Клипперс»

44 очка Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Клипперс»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:110.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 20 очков, совершил десять подборов и 21 передачу, таким образом, оформив трипл-дабл в противостоянии. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кавай Леонард. На его счету 28 очков, три подбора и пять передач. Также стоит отметить защитника из США Нормана Пауэлла (21 очко, четыре подбора и четыре передачи).

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 44, Харден - 20, Харрис - 14, Мелтон - 13, Милтон - 13, Ньянг - 11, Рид - 2, Хаус - 2, Коркмаз, Ли, Макси, Спрингер, Такер, Тибулл, Харрелл, Шэмпени
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 22, Пауэлл - 21, Моррис - 11, Батюм - 10, Кеннард - 8, Зубац - 7, Джексон - 4, Мэнн - 3, Бостон, Браун, Диабате, Ковингтон, Коффи, Престон, Уолл
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