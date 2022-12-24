44 очка Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Клипперс»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:110.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 20 очков, совершил десять подборов и 21 передачу, таким образом, оформив трипл-дабл в противостоянии. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кавай Леонард. На его счету 28 очков, три подбора и пять передач. Также стоит отметить защитника из США Нормана Пауэлла (21 очко, четыре подбора и четыре передачи).
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