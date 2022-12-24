Дабл-дабл Йокича с 29 очками и 11 передачами помог «Денверу» победить «Портленд»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:107.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 29 очков, восемь подборов и одиннадцать передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, который набрал 25 очков, сделал восемь подборов и 12 передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 34 очка, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить форварда из США Джерами Гранта (20 очков, семь подборов, две передачи).