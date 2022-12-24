Дабл-дабл Йокича с 29 очками и 11 передачами помог «Денверу» победить «Портленд»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:107.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 29 очков, восемь подборов и одиннадцать передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, который набрал 25 очков, сделал восемь подборов и 12 передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 34 очка, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить форварда из США Джерами Гранта (20 очков, семь подборов, две передачи).
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 25, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 13, Браун - 9, Хиланд - 7, Ннаджи - 3, Грин - 2, Браун, Гиллеспи, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Грант - 20, Саймонс - 14, Харт - 14, Нуркич - 11, Джонсон - 6, Уотфорд - 4, Ойбанкс - 2, Шарп - 2, Баджи, Батлер, Браун, Литтл, Пэйтон II, Уинслоу, Уокер
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