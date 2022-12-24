Результаты всех матчей НБА 24 декабря, турнирная таблица

24 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 14 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Сан-Антонио Спёрс» – 133:113.
«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 119:114.
«Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» – 130:105.
«Бостон Селтикс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 121:109.
«Бруклин Нетс» – «Милуоки Бакс» – 118:100.
«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» – 107:118.
«Нью-Йорк Никс» – «Чикаго Буллз» – 117:118.
«Хьюстон Рокетс» – «Даллас Маверикс» – 106:112.
«Майами Хит» – «Индиана Пэйсерс» – 108:111.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 125:128 ОТ.
«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 120:107.
«Финикс Санз» – «Мемфис Гриззлиз» – 100:125.
«Сакраменто Кингз» – «Вашингтон Уизардс» – 111:125.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 130:134.
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