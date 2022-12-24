Леброн Джеймс прокомментировал третье поражение «Лейкерс» подряд

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче с «Шарлотт Хорнетс» (130:134).

«Очевидно, у нас были сегодня шансы одержать победу. Нельзя сказать, что матч является полным разочарованием, это нечто другое, потому что я нисколько не разочарован нашими усилиями. Я не сомневаюсь в наших ребятах. Просто я хочу быть на паркете в состоянии выиграть игру, которая находится прямо у твоих рук», — цитирует Джеймса Yahoo Sports.

На данный момент «Лейкерс» занимают 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 13 побед в 32 матчах. Для калифорнийского клуба нынешнее поражение стало третьим подряд.

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