Дюрант: не стремлюсь превзойти Леброна с Джорданом, мне на это плевать
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился воспоминаниями о своём решении уйти из «Голден Стэйт Уорриорз» после поражения в финальной серии НБА в сезоне-2018/2019.
«Я просто хотел поиграть в другой команде. Многие воспринимали моё решение уйти, будто я за чем-то гонюсь. Возможно, так было из-за моих слов о том, что я не хочу быть вторым номером. Я был выбран под вторым номером на драфте в школе.
Стоило объяснить людям, что я только что проиграл финал. Я хотел вернуться туда и выиграть. У меня нет цели стать лучшим в мире. Я не пытаюсь превзойти Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Мне на это плевать. Я и так горд тем, что являюсь частью истории лиги и помогаю продвигать игру вперёд», — приводит слова Дюранта Washington Post.
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