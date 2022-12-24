Наставник «Зенита» подвёл итоги 2022 года для команды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги 2022 года для своей команды, поблагодарив болельщиков за тёплую поддержку.

«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны тем, как сложился 2022 год. Помимо Единой лиги, мы выиграли Кубок Кондрашина и Белова, а затем ещё Суперкубок Единой лиги ВТБ. Так что в 2023 году планируем сделать то же самое.



В любом случае большое спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают нас. Будьте счастливы, любимы и наслаждайтесь, а мы постараемся порадовать вас в следующем году», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

После 17 матчей коллектив с берегов Невы располагается на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.

Новость по теме Источник: «Зенит» расстался с американским разыгрывающим

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: