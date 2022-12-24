Источник: «Зенит» расстался с американским разыгрывающим
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Санкт-петербургский «Зенит» расстался с 29-летним американским разыгрывающим Джо Томассоном, сообщает телеграм-канал «Свободный агент». По информации источника, игрок не выдержал конкуренцию в команде и стороны достигли обоюдного согласия о расторжении контракта.
В текущем сезоне Томассон принял участие в 14 матчах (из них пять — в основе) Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 5,1 очка, совершая 1,6 подбора, 0,4 перехвата и отдавая две результативные передачи.
Напомним, Джо Томассон перешёл в «Зенит» этим межсезоньем из испанской «Манрезы», за которую выступал с прошлого года. Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга было рассчитано на два года.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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