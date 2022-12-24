Эмбиид: мы с Харденом далеки от лучшей формы

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (117:110) признался, что они с Джеймсом Харденом далеки от своей лучшей формы.
«Нам с Харденом нужно время, чтобы сработаться. Мы постоянно разговариваем, он отлично играет. Я просил его чаще бросать из-за дуги, как только он получает мяч, и он делал это. Впереди нас ждёт ещё долгий путь. Мы сейчас далеки от своей лучшей формы, но с течением сезона продолжим прогрессировать. Думаю, нам всё удастся», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.
Напомним, по итогам матча самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Харден по итогам встречи набрал 20 очков, совершил 10 подборов и отдал 21 передачу, таким образом оформив в матче трипл-дабл.
- 24 декабря 2022
-
23:47
-
22:53
-
22:13
-
20:43
-
18:51
-
18:03
-
16:54
-
16:22
-
14:52
-
13:54
-
13:37
-
12:56
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
11:25
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:14
-
09:02
-
07:32
-
06:38
-
05:27
-
00:50
-
00:47
-
00:45
- 23 декабря 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:43
-
22:15
-
21:58