Эмбиид: мы с Харденом далеки от лучшей формы

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (117:110) признался, что они с Джеймсом Харденом далеки от своей лучшей формы.



«Нам с Харденом нужно время, чтобы сработаться. Мы постоянно разговариваем, он отлично играет. Я просил его чаще бросать из-за дуги, как только он получает мяч, и он делал это. Впереди нас ждёт ещё долгий путь. Мы сейчас далеки от своей лучшей формы, но с течением сезона продолжим прогрессировать. Думаю, нам всё удастся», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.



Напомним, по итогам матча самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Харден по итогам встречи набрал 20 очков, совершил 10 подборов и отдал 21 передачу, таким образом оформив в матче трипл-дабл.