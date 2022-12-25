Кевин Дюрант: Бен Симмонс был невероятен в последнем матче

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оценил выдающуюся игру разыгрывающего команды Бена Симмонса в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (118:100).
«Он был невероятен. 12 очков, 11 подборов, восемь передач и три перехвата. Он был достаточно агрессивен на протяжении всего матча и стал катализатором потерь Янниса Адетокунбо», — приводит слова Дюранта журналист Ник Фридель в своих социальных сетях.
В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 8,4 очка, совершает 6,7 подбора, отдаёт шесть результативных передач.
На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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