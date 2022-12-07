Бен Симмонс высказался о возвращении в строй после травмы

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался по поводу ожидаемого возвращения в строй после травмы. Ранее сообщалось, что Симмонс может принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Атланта Хоукс», который состоится в субботу, 10 декабря.



«Я взволнован сложившейся ситуацией. В общем, жду пятницы, чтобы вернуться на площадку. Естественно, это большая нагрузка, учитывая перенесённые травмы – спины, а затем и колена. Так что я рад, что у меня было время, чтобы восстановиться. Буду и дальше работать», — приводит слова Симмонса Yahoo Sports.



В этом сезоне Бен набирает в среднем за игру 8,4 очка, совершает 6,6 подбора, отдаёт 5,8 результативной передачи, что является минимальным показателем в его карьере.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: