Адетокунбо: нам нужно перестать думать, что соперники просто так отдадут «Милуоки» победу

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал одну из возможных причин поражения от «Бруклин Нетс» (110:118) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Я думаю, это самоуспокоенность. Мы чувствуем себя комфортно и думаем, что соперники будут нам просто так отдавать игры. Так не бывает. Следует понимать это, когда выходишь на площадку. Нужно показывать качественный баскетбол, вырабатывать хорошие привычки, отрабатывать в защите… в общем, бороться на каждом участке паркета», — цитирует Адетокунбо Clutch Points.

На данный момент «Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции. На счету команды 22 победы при десяти поражениях. Лидирующую позицию занимает «Бостон Селтикс».

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