Яннис Адетокунбо предположил, какие подарки получит на день рождения
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо предположил, что может получить на свой день рождения. Сегодня, 6 декабря, Яннису исполнилось 28 лет.
«Может быть, это будет праздничный торт, открытка или часы. Я уложу своих детей спать, а дальше никогда не знаешь, что может случиться. Может, я немного удивлюсь», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
Адетокунбо два раза признавался самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне он стал чемпионом лиги. Яннис является первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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