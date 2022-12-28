28 очков Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:110.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал знаменитый американский форвард Леброн Джеймс, набравший 28 очков, сделавший семь подборов и пять передач. Вторым по результативности стал центровой Томас Брайнт, который набрал 21 очко, выполнил десять подборов и одну передачу, таким образом оформив дабл-дабл в противостоянии. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Маркел Фульц. На его счету 16 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить и центрового Уэнделла Картера (15 очков, три подбора и четыре передачи).
«Лос-Анджелес» благодаря этой победе прервал серию из 4 поражений подряд в НБА.
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