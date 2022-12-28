Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

28 очков Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Орландо»

28 очков Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Орландо»
Комментарии

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:110.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал знаменитый американский форвард Леброн Джеймс, набравший 28 очков, сделавший семь подборов и пять передач. Вторым по результативности стал центровой Томас Брайнт, который набрал 21 очко, выполнил десять подборов и одну передачу, таким образом оформив дабл-дабл в противостоянии. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Маркел Фульц. На его счету 16 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить и центрового Уэнделла Картера (15 очков, три подбора и четыре передачи).

«Лос-Анджелес» благодаря этой победе прервал серию из 4 поражений подряд в НБА.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
110 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Фульц - 16, Вагнер - 15, Картер - 15, Росс - 13, Вагнер - 12, Бол - 10, Харрис - 9, Энтони - 8, Бамба - 5, Банкеро - 4, Хьюстан - 3, Айзек, Океке, Саггс, Скофилд, Харрис, Хэмптон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Брайант - 21, Браун - 15, Уэстбрук - 15, Беверли - 14, Уокер - 10, Ривз - 8, Шрёдер - 7, Нанн - 6, Габриэль - 5, Джонс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022