28 очков Леброна помогли «Лейкерс» одолеть «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:110.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал знаменитый американский форвард Леброн Джеймс, набравший 28 очков, сделавший семь подборов и пять передач. Вторым по результативности стал центровой Томас Брайнт, который набрал 21 очко, выполнил десять подборов и одну передачу, таким образом оформив дабл-дабл в противостоянии. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Маркел Фульц. На его счету 16 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить и центрового Уэнделла Картера (15 очков, три подбора и четыре передачи).



«Лос-Анджелес» благодаря этой победе прервал серию из 4 поражений подряд в НБА.