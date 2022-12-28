Первый номер драфта НБА — 2022: Дюрант был моим «Добро пожаловать в лигу», я был бессилен

Первый номер драфта НБА — 2022 Паоло Банкеро, выступающий за «Орландо Мэджик», рассказал о своей игре с лидером «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
Команды встречались 29 ноября. Встреча завершилась победой «Бруклина» со счётом 109:102.
«Кевин Дюрант, я так думаю, и был моим «Добро пожаловать в НБА». Я опекал его большую часть матча и просто не мог ничего сделать. Я имею в виду, некоторые парни зарабатывают штрафные, показывают судьям, что на них сфолили, и набирают по 14 очков с штрафной линии. Кевин Дюрант был занят делом, не сказал арбитрам ни слова.
Он бросил всего 4-5 штрафных и при этом набрал 45 очков. Он смазал только пять бросков в той игре, и я впервые в жизни столкнулся с тем, что ничего не мог сделать», — приводит слова Банкеро Fadeaway World.
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