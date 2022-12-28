Эмбиид обошёл Чемберлена по числу матчей с 40+ очками

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американский центровой Джоэл Эмбиид в матче с «Вашингтон Уизардс» (111:116) набрал 48 очков, сделал 10 подборов, три перехвата и три блок-шота. Таким образом, он в 32-й раз за карьеру набрал в одном матче 40+ очков и обошёл по этому показателю легендарного Уилта Чемберлена.

Теперь Эмбиид занимает второе место по числу матчей с 40+ очками в истории «Сиксерс». Лидером является Аллен Айверсон, на счету которого 76 таких выступлений.

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