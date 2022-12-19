Джоэл Эмбиид назвал игрока, влюбившего его в баскетбол

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американский центровой Джоэл Эмбиид назвал игрока, вдохновившего его заняться баскетболом.

По словам Эмбиида, им стал пятикратный чемпион НБА и легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, трагически ушедший из жизни в январе 2020 года. Ему был 41 год.

«Первой игрой, которую я посмотрел, был финал «Бостона» и «Лейкерс». Из-за Коби «Лейкерс» стали моей любимой командой. И именно так, наблюдая за Коби, я влюбился в баскетбол», – сказал спортсмен в интервью изданию Forbes.

Ранее Эмбиид заявил, что болельщики «Филадельфии Сиксерс» хотят, чтобы он покинул команду.

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