Шакил О'Нил: с тех пор как умерли Коби и моя сестра, у меня бессонница

Легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что у него развилась бессонница.
«Я не ложусь спать до пяти часов утра. С тех пор как умерли Коби и моя сестра, у меня бессонница», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
Сестра О’Нила, Айеша Харрисон-Джекс, в октябре 2019 года скончалась от рака в возрасте 40 лет.
Шакил О'Нил четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993–1998, 2000–2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.
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