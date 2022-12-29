Дэвис не вернётся в строй как минимум до середины января
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстановление после травмы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, Дэвис не вернётся на площадку как минимум до середины января.
Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.
В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
«Лейкерс» после 34 матчей располагается на 13-м месте в Западной конференции с показателями 14-20.
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