27 очков Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Майами»

В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:98.



Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, заработавший 27 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 13-го номера американского центрового Эдрису Адебайо, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 14 подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 27 очков, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 15 очков, четыре подбора и восемь передач.