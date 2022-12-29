27 очков Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Майами»
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В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:98.
Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, заработавший 27 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 13-го номера американского центрового Эдрису Адебайо, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 14 подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 27 очков, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 15 очков, четыре подбора и восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 98
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Хироу - 18, Мартин - 13, Винсент - 12, Робинсон - 8, Страс - 7, Оладипо - 4, Дедмон, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Уэстбрук - 15, Шрёдер - 15, Браун - 14, Брайант - 11, Габриэль - 10, Беверли - 6, Джонс, Дэвис, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер
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