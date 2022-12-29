45 очков и 22 подбора Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Чикаго»

В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:113.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал американец Демар Дерозан, заработавший дабл-дабл: 42 очка, десять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Зака Лавина, который заработал 24 очка, два подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 22 подбора и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Бобби Портиса, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и всего одну передачу.