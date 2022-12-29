45 очков и 22 подбора Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:113.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал американец Демар Дерозан, заработавший дабл-дабл: 42 очка, десять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Зака Лавина, который заработал 24 очка, два подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 22 подбора и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Бобби Портиса, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и всего одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 113
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Дерозан - 42, Лавин - 24, Вучевич - 15, Горан Драгич - 12, Уильямс - 8, Драммонд - 7, Досунму - 6, Грин - 5, Болл, Брэдли, Джонс, Джонс, Карузо, Симонович, Терри, Уайт, Хилл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 45, Портис - 20, Лопес - 14, Аллен - 13, Хилл - 8, Инглс - 5, Картер - 5, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора, Холидэй
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