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40 очков Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Сакраменто»

40 очков Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:126.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, набравший 33 очка, сделавший два подбора и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс, который набрал 31 очко, сделал два подбора и отдал 13 передач. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить разыгрывающего из США Бонса Хиланда (20 очков, пять подборов и 11 передач).

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 33, Сабонис - 31, Фокс - 31, Барнс - 8, Хаертер - 6, Лайлз - 5, Митчелл - 5, Мюррэй - 5, Окпала - 3, Деллаведова, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Монеке, Холмс, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Хиланд - 20, Портер - 19, Ннаджи - 14, Браун - 9, Чанчар - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Смит - 4, Рид - 3, Джордан - 1, Браун, Гиллеспи, Гордон, Грин, Маррей, Уайт, Уотсон
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