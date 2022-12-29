40 очков Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:126.



Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, набравший 33 очка, сделавший два подбора и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс, который набрал 31 очко, сделал два подбора и отдал 13 передач. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить разыгрывающего из США Бонса Хиланда (20 очков, пять подборов и 11 передач).