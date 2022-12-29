40 очков Йокича не помогли «Денверу» обыграть «Сакраменто»
Поделиться
В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:126.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Малик Монк, набравший 33 очка, сделавший два подбора и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс, который набрал 31 очко, сделал два подбора и отдал 13 передач. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить разыгрывающего из США Бонса Хиланда (20 очков, пять подборов и 11 передач).
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Монк - 33, Сабонис - 31, Фокс - 31, Барнс - 8, Хаертер - 6, Лайлз - 5, Митчелл - 5, Мюррэй - 5, Окпала - 3, Деллаведова, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Монеке, Холмс, Эллис
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Хиланд - 20, Портер - 19, Ннаджи - 14, Браун - 9, Чанчар - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Смит - 4, Рид - 3, Джордан - 1, Браун, Гиллеспи, Гордон, Грин, Маррей, Уайт, Уотсон
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
09:29
-
08:41
-
08:40
-
08:28
-
07:12
-
06:12
-
00:59
-
00:57
-
00:01
- 28 декабря 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:59
-
20:41
-
19:11
-
18:59
-
17:59
-
16:38
-
15:34
-
15:27
-
14:53
-
13:57
-
13:43
-
12:09
-
11:59
-
11:11
-
10:02
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
07:16
-
05:55
-
05:23
-
01:07
-
00:18
Партнерский контент