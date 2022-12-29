Дабл-дабл Лаури Маркканена не помог «Юте» одолеть «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:107.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 25 очков, сделавший два подбора и одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника, Донте Дивинченцо, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал баскетболист из Финляндии Лаури Маркканен. На его счету дабл-дабл: 29 очков, 16 подборов и одна передача. Также стоит отметить американского защитника Джордана Кларксона, который набрал 22 очка, сделал три подбора и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Дивинченцо - 19, Джером - 17, Болдуин Мл. - 11, Лэмб - 10, Куминга - 9, Грин - 6, Луни - 6, Муди - 4, Уайзмен - 4, Грин, Игуодала, Карри, Роллинз, Томпсон, Уиггинс
Юта Джаз: Маркканен - 29, Кларксон - 22, Секстон - 11, Вандербилт - 10, Олиник - 9, Бисли - 7, Александер-Уолкер - 6, Кесслер - 6, Конли - 5, Гэй - 2, Агбаджи, Азубуике, Больмаро, Джузэнг, Поттер, Фонтеккио, Хортон-Такер
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