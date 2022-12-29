Дабл-дабл Лаури Маркканена не помог «Юте» одолеть «Голден Стэйт»

В Сан-Франциско (США) на «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:107.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Джордан Пул, набравший 25 очков, сделавший два подбора и одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника, Донте Дивинченцо, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал баскетболист из Финляндии Лаури Маркканен. На его счету дабл-дабл: 29 очков, 16 подборов и одна передача. Также стоит отметить американского защитника Джордана Кларксона, который набрал 22 очка, сделал три подбора и две передачи.