Уильямсон установил личный рекорд по набранным очкам в НБА

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (119:118) обновил личный рекорд результативности. 22-летний баскетболист набрал 43 очка, сделал три подбора и пять передач при 14 точных бросках из 21 с игры за 34 минуты на площадке.
Стоит отметить, что Уильямсон набрал последние 14 очков команды в течение двух минут и 44 секунд до финальной сирены.
Уильмсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого игрок был вынужден полностью пропустить. Ранее Уильямсон не раз подвергался критике из-за лишнего веса. Журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что в какой-то момент вес игрока составлял 330 фунтов (150 кг). Затем Зайон похудел.
«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:
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