Гомельский назвал команду Евролиги, которая лучше всех прогрессирует в этом сезоне

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает «Басконию» самой прогрессирующей командой текущего сезона в Евролиге.

«Баскония» — безусловно, самая прогрессирующая команда текущего сезона. Прогресс «Монако» очевиден, но не так велик по сравнению с «Басконией».



У «Милана» очень старый состав, и он остро нуждается в молодой и талантливой крови. Я надеюсь, что тренер Мессина сможет найти способы повысить уровень игры своей команды. Подняться вверх по турнирной лестнице сложно, но возможно», — написал Гомельский на своём сайте.

После 15 игр Евролиги испанская команда занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед при пяти поражениях.