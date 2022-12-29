Гомельский назвал команду Евролиги, которая лучше всех прогрессирует в этом сезоне
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает «Басконию» самой прогрессирующей командой текущего сезона в Евролиге.
«Баскония» — безусловно, самая прогрессирующая команда текущего сезона. Прогресс «Монако» очевиден, но не так велик по сравнению с «Басконией».
У «Милана» очень старый состав, и он остро нуждается в молодой и талантливой крови. Я надеюсь, что тренер Мессина сможет найти способы повысить уровень игры своей команды. Подняться вверх по турнирной лестнице сложно, но возможно», — написал Гомельский на своём сайте.
После 15 игр Евролиги испанская команда занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед при пяти поражениях.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
13:55
-
12:46
-
12:40
-
11:59
-
11:51
-
10:45
-
09:46
-
09:29
-
08:41
-
08:40
-
08:28
-
07:12
-
06:12
-
00:59
-
00:57
-
00:01
- 28 декабря 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:59
-
20:41
-
19:11
-
18:59
-
17:59
-
16:38
-
15:34
-
15:27
-
14:53
-
13:57
-
13:43
-
12:09
-
11:59
-
11:11
-
10:02
-
09:52
Партнерский контент